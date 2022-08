Będą skakać, robić przysiady i rozciągać mięśnie. Program zapobiegania upadkom

Mowa o seniorach, którzy wezmą udział w finansowanym przez Urząd Marszałkowski programie, którego celem jest zapobieganie upadkom.

Jednym z samorządów, który przystąpił do akcji jest Grudziądz.



- Program adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia, nie ma charakteru ćwiczeń rehabilitacyjnych, chodzi tutaj o ogólny rozwój, o aktywność i o wyrobienie w sobie nawyków systematycznych ćwiczeń. Zainteresowanie tak jak w latach poprzednich jest już bardzo duże, zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 3 razy w tygodniu, przez okres trzech miesięcy. Będą realizowane jeszcze w tym roku - powiedział Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.



Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. W programie udział weźmie tysiąc seniorów z 27 gmin i miast z naszego regionu.