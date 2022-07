IMGW odwołał ostrzeżenie przed intensywnym deszczem w części regionu

Nadal obowiązuje ostrzeżenie dla pozostałej części regionu. Fot. Tomasz Kaźmierski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał ostrzeżenie przed intensywnym deszczem w niedzielę w zachodniej części województwa, gdyż przestało padać. Nadal obowiązuje ostrzeżenie dla pozostałej części regionu.

Komunikat dotyczy Bydgoszczy i powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.



IMGW w sobotę wydało ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu w całym województwie kujawsko-pomorskim do wieczora w niedzielę. Synoptycy prognozowali opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich przewidywana wysokość to od 20 do 50 mm.