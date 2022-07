Zaczynają modernizację torowiska w Toruniu. Duże zmiany dla kierowców

Od soboty (30 lipca) zmienia się organizacja ruchu w rejonie ul. Warneńczyka w Toruniu. Na całym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Będzie też dużo innych zmian.

W związku z rozpoczęciem prac przy modernizacji torowiska wraz z siecią trakcyjną i układu drogowego na odcinku od ronda bp. Jana Chrapka za przejazd torowo-drogowy w ul. Kościuszki, wprowadzone zostaną takie zmiany:- zamknięcie jezdni wschodniej ul. Warneńczyka i odcinka ul. Grudziądzkiej - przejazd z jezdni wschodniej na zachodnią ul. Warneńczyka będzie odbywał się przez tymczasowy przejazd przez torowisko w pasie między jezdniami;- wprowadzenie tymczasowych rond na skrzyżowaniach: Warneńczyka/Grudziądzka oraz Grudziądzka/Podgórna i związana z tym zmiana pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania;- zamknięcie wjazdu i wyjazdu z ul. Bażyńskich od ul. Warneńczyka;- zwężenie na ul. Podgórnej, od ul. Staszica do przejazdu tramwajowego, z uwagi na wyłączoną sygnalizację świetlną;- przystanek autobusowy „Warneńczyka" dla linii nr 12, 14, 28, N91 i N94 w kierunku Mazowieckiej będzie przeniesiony ok. 150 m w kierunku ronda Chrapka (bliżej centrum).- nie będzie zmian w lokalizacji przystanków tramwajowych ani w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr 2 i 4.Ponadto, zmiany w ruchu drogowym pojawią się także na Szosie Chełmińskiej na odcinku od ul. Dekerta do skrzyżowania Bema/Podgórna:- Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Dekerta do skrzyżowania Bema/Podgórna zostanie zamknięta. Zapewniony będzie dojazd do posesji.- Ruch kołowy będzie odbywał się: w kierunku do Centrum – tak jak obecnie, po zachodniej jezdni al. 700-lecia Torunia; - w kierunku osiedla Wrzosy – po nowobudowanej wschodniej jezdni al. 700-lecia Torunia.