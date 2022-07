Przez dwie godziny zablokowana była DK nr 10 w Skępem (powiat lipnowski), gdzie zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Ranne zostały dwie osoby.

Do wypadku doszło na 369. km drogi krajowej nr 10, na odcinku pomiędzy Toruniem i Sierpcem. - Wskutek zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką ranne zostały dwie osoby. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Maciej Kuliński.Trasa była zablokowana. Policja kierowała ruch na objazd przez Skępe. Utrudnienia trwały około dwóch godzin, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.