Biskup na pielgrzymce. Z bydgoskimi pątnikami szedł pieszo na Jasną Górę

Biskup Krzysztof Włodarczyk odwiedził na szlaku bydgoskich pielgrzymów/fot. materiały bydgoskiej pielgrzymki, Facebook

Biskup Krzysztof Włodarczyk odwiedził na szlaku bydgoskich pielgrzymów. - Złożone ręce ojca czy matki do modlitwy to najpiękniejsze kazanie, jakie można wygłosić dzieciom – mówił we wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej.