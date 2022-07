Ceramika z czasów rzymskich i nieznane obiekty. Archeolodzy pracują niedaleko Osia

W Borach Tucholskich odkrywają historię sprzed prawie 2 tysięcy lat. Mowa o archeologach, którzy rozpoczęli kolejny etap badań przy osadzie leśnej, którą kiedyś zamieszkiwali Goci.

– Znajdujemy się na stanowisku archeologicznym na terenie osady z pierwszych wieków z naszej ery, cały czas nas tu coś zaskakuje. Sprawdzamy nową przestrzeń stanowiska gdzie wcześniej wykonaliśmy badania geofizyczne. Teraz jesteśmy na etapie sprawdzania czym są obiekty na które natrafiliśmy. Jeszcze nie wiemy jaka była ich funkcja. Są to nietypowe, prawdopodobnie, paleniska. Mamy obiekty archeologiczne, które pokazują nam, że ludzie którzy mieszkali tu pod Osiem prawie dwa tysiące lat temu pochodzili z terenów dzisiejszej Norwegii – powiedział Mateusz Sosnowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego.– Jest to ciekawe wyzwanie i dla nas i dla studentów archeologii. odkrywamy coś co do tej pory nie było znane. Są to intrygujące obiekty, rzadko spotykane. Na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś co ma na pewno powyżej 1000 lat. Znaleźliśmy nawet ceramikę z okresu rzymskiego – mówił dr Ryszard Kaźmierczak, Instytut Archeologii UMK w Toruniu.Badania prowadzone są przez Wdecki Park Krajobrazowy z udziałem naukowców i studentów z toruńskiego UMK.