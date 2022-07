Ukradł kilkaset złotych ze sklepu w Złejwsi Wielkiej. Wiesz, kto to jest?

Informacje można przekazać anonimowo. Fot. Policja Informacje można przekazać anonimowo. Fot. Policja Informacje można przekazać anonimowo. Fot. Policja

Policjanci z Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej prowadzą postępowanie w sprawie zdarzenia, do jakiego doszło w nocy z 17 na 18 czerwca 2022 roku w Złejwsi Wielkiej przy ul. Słonecznej. Sprawca włamał się do sklepu spożywczego i usiłował dostać się do kwiaciarni. Jego wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu.