Było przedszkole, będzie nowy komisariat. Policjanci wracają do Jeżewa

Po 10 latach przerwy do gminy Jeżewo (powiat świecki) na stałe wrócą policjanci. Na potrzeby mundurowych zostanie zaadaptowany budynek dawnego przedszkola w Laskowicach.

– Komisariat jest tu bardzo potrzebny – uważają mieszkańcy. – Posterunek w Jeżewie został zlikwidowany, ale moim zdaniem to był duży błąd, bo policja powinna być w każdej gminie – mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo. – Tym bardziej w tak dużej gminie, jak Jeżewo, w której jest 8 tys. mieszkańców, jedna z największych stacji węzłowych w kujawsko-pomorskim i do tego wielu wczasowiczów od kwietnia do późnego października.Przetarg na zaadaptowanie budynku zostanie ogłoszony we wrześniu. – Uważam, że to jedna z lepszych lokalizacji, bo bardzo blisko jest dworzec PKP i wyjazd do drogi wojewódzkiej. Poza tym mamy budynek gotowy – mówi wójt. – Postaraliśmy się o pieniądze z tzw. funduszu po były gospodarstwach rolnych – zdobyliśmy około miliona złotych.Policjanci powinni wprowadzić się do nowego posterunku w przyszłym roku.