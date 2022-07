Gdzie wolne miejsca w szkołach średnich? Finał pierwszego etapu rekrutacji

Prawie 5 tys. uczniów zakwalifikowało się do bydgoskich szkół ponadpodstawowych – poinformował ratusz. Pozostało ponad 540 wolnych miejsc, a z tymi „uwolnionymi” przez osoby, które nie dokonały potwierdzenia woli – łącznie jest do dyspozycji 820.

Gdzie są wolne miejsca w Bydgoszczy?

W miniony poniedziałek szkoły średnie ogłosiły listę wolnych miejsc. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych i dodaniu dwóch nowych oddziałów w liceach, pozostało ponad 540 wolnych miejsc. – Uczniowie, którzy do tej pory nie zakwalifikowali się do żadnej ze szkół, mogą składać wnioski do tych placówek, które dysponują wolnymi miejscami – informuje bydgoski ratusz. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły. Zasady rekrutacji uzupełniającej pozostają takie same, jak poprzednio – o przyjęciu decyduje liczba punktów. Jedyną różnicę stanowi forma rekrutacji – nie elektroniczna, lecz tradycyjna.– Ten rok jest wyjątkowo trudny ze względu na dużo większą liczbę absolwentów klas ósmych. To efekt tzw. półtorarocznika będący konsekwencją wcześniejszych reform w edukacji – tłumaczy Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta. – O miejsce w naszych szkołach ubiegało się 5.307 kandydatów. W sumie przygotowaliśmy ponad 5,5 tys. miejsc, jednak wśród uczniów popularnością cieszyły się licea i technika, które nie mogły otworzyć więcej oddziałów w stosunku do lat wcześniejszych. Udało nam się, jeszcze w trakcie symulacji utworzyć dodatkowe oddziały w II, III, IV, VIII i IX LO oraz w technikach: ekonomicznym, gastronomiczno-hotelarskim, mechanicznym, samochodowym.W liceach ogólnokształcących jest ponad 240 wolnych miejsc, w technikach – prawie 330, w szkołach branżowych kolejne 250. Wniosek z dokumentami w sprawie przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej należy złożyć w szkole uruchamiającej dodatkowy oddział lub wykazującej wolne miejsca – do 1 sierpnia do godz. 15:00.Wolne miejsca są jeszcze w liceach: I LO – 10, II LO – 14, III LO – 11, IV LO – 9, V LO –6, VI LO – 11, VII LO – 10, VIII LO – 13, IX LO – 9, XI LO – 20, XII LO – 2 (plus nowy oddział), XIII LO – 15, XV LO – najwięcej, w tym nowy oddział, XVII LO. Są też miejsca w technikach i szkołach branżowych – m.in. Technikum Budowanym, Drzewnym, Elektroniku, Mechaniku nr 1 i 2. Pełna lista –