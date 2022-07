Drogowa inwestycja w Janowcu Wielkopolskim. Będzie wygodniej

Rondo i nowe miejsca do parkowania pojawią się wkrótce w Janowcu Wielkopolskim. Rozpoczętą kilkanaście dni temu budowę wizytowali wojewoda kujawsko-pomorski i burmistrz Janowca Wielkopolskiego Leszek Grzeczka.

– Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, bez którego ta inwestycja na pewno by nie ruszyła. Obejmuje budowę układu komunikacyjnego – ronda między dwoma częściami Janowca Wielkopolskiego, powstanie też 118 miejsc parkingowych, ciąg pieszo-rowerowy, toaleta publiczna, ale zadanie obejmuje też remont nawierzchni ulic: Strzeleckiej, Nowej i Młyńskiej. Roboty idą pełną parą i czekamy na ich końcowy efekt – powiedział burmistrz.– W Janowcu Wielkopolskim mówimy o wsparciu rządowym w wysokości 21 mln zł w ostatnich 3 latach. To 5 zadań drogowych. Na szczególną uwagę zasługuje to, że lokalne władze bardzo dużo inwestują również w edukację. Trzy duże zadania: przedszkole, szkoły podstawowe i oczywiście jedno duże zadanie wodno-kanalizacyjne – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Niedawno otwarto znajdującą się obok budowy zmodernizowaną wieżę ciśnień z tarasem, gdzie mieści się janowiecki dom kultury.