Próba samosądu we Włocławku? Przepychanki z policją

We Włocławku mieszkańcy chcieli dokonać samosądu na mężczyźnie podejrzanym o gwałt. Doszło do przepychanek z policją.

Wszystko wydarzyło się w niedzielę (24 lipca) ok. godz. 22:00. Policjanci z Włocławka otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań przy ul. Płockiej doszło do przestępstwa o charakterze seksualnym. Poszkodowana to 18-letnia dziewczyna. Śledczy ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Do sprawy zatrzymany został 21-latek. Drugi mężczyzna, który przebywał w mieszkaniu ma status świadka.



Gdy mężczyźni byli wyprowadzani z bloku przez policjantów, zgromadzeni przed wejściem mieszkańcy zaczęli krzyczeć, padały wulgaryzmy, doszło do przepychanek z policją



- Rzeczywiście doszło do sytuacji, kiedy zebrane osoby zachowywały w sposób wzburzony. Policjanci musieli interweniować w tym zakresie. Wszystkie kwestie są jeszcze wyjaśniane, na obecnym etapie nie będę się do tego jeszcze odnosić - mówiła nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek - oficer prasowy włocławskiej policji.



Szczegółowych informacji, z uwagi na trwające czynności, policja na razie nie udziela.