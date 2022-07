Na dachu stolarni spłonęło 40 paneli fotowoltaicznych. Co było przyczyną?

Policja wyjaśnia okoliczności niedzielnego pożaru stolarni w Jaksicach pod Inowrocławiem. Palił się dach z panelami fotowoltaicznymi. Nie było osób poszkodowanych.

- Zadysponowano 12 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, służby energetyczne oraz patrol policji. Na miejscu potwierdzono pożar dachu kompleksu budynków o charakterze produkcyjno-magazynowy. Z uwagi na duże zadymienie oraz fakt, że część konstrukcji dachu była drewniana działania trwały do godziny 19:50. Spaleniu uległo około 200 m2 dachu, 40 paneli fotowoltaicznych oraz uszkodzeniu uległy częściowo pomieszczenia, które przylegały bezpośrednio do tego budynku. Czy pożar zaistniał w wyniku niesprawności tych paneli, to już będą oceniać biegli - mówił st. kpt. Jarosław Skotnicki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu.