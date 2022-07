PSL ma plan na ochronę interesów polskich rolników, obniżenie inflacji i drogie kredyty

Ludowcy chcą zmian w transporcie zboża z Ukrainy przez terytorium Polski do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu oraz poruszają temat ochrony interesów rolników. W Bydgoszczy konferencję prasową pn. „Mamy plan ” prowadził poseł PSL Dariusz Kurzawa.

- Polskie Stronnictwo Ludowe w odpowiedzi na to, co dzieje się w tej chwili, jeżeli chodzi o handel zbożem przygotowało i złożyło do laski marszałkowskiej projekt o ochronie polskiego rolnictwa, związany z ochroną przede wszystkim rynku zbożowego. Wnosimy o to, aby to zboże nie zostawało w Polsce tylko rzeczywiście płynęło tam, gdzie należy. Zaproponowaliśmy na zboża, ale także na owoce miękkie specjalne kaucje, które spowodują, że będzie się bardziej opłacało dowieźć je do portów i wywieźć poza granice Polski. Kaucja ma wynieść tysiąc złotych od każdej tony, która wjedzie do Polski. Taka zwrotna kaucja zapewniałaby wypływ zboża z Polski, a nie jego przetrzymywanie - argumentował poseł.Na konferencji przedstawiono również propozycję dotyczącą wsparcia kredytobiorców i walki z inflacją.- To między innymi likwidacja tzw. podatku Belki, zerowa marża od kredytów, obligacje NBP oprocentowane na 15 proc. My młodzi ludzie mamy teraz problem z wzięciem jakiegokolwiek kredytu poprzez komercyjne banki. W naszym planie jest między innymi dobrowolny ZUS, ulga budowlano-remontowa, zakończenie sporu z Unią Europejską, apolityczny wymiar sprawiedliwości i spokój legislacyjny - dodał jeden z młodych działaczy PSL.Poseł Dariusz Kurzaw poprosił również wojewodę o dane na temat zaopatrzenia województwa w paliwa.- Chciałbym zapytać jak wygląda zaopatrzenie województwa kujawsko-pomorskiego w paliwa ciekłe, gaz oraz węgiel. Czy ktokolwiek to monitoruje i czy węgiel na składach w województwie kujawsko-pomorskim - powiedział Dariusz Kurzawa.Konferencje posłów i działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego odbyły się w całym kraju. Dotyczą one propozycji nowego projektu dotyczącego ochrony polskiego rolnictwa.