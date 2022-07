Funkcjonariusze pojawili się na przejeździe przy ul. Wienieckiej we Włocławku/fot. materiały policji

Przejazd kolejowy we Włocławku patrolowali w piątek policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei. Działali wspólnie w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko!”.

Funkcjonariusze pojawili się na przejeździe przy ul. Wienieckiej we Włocławku. - Ideą działań jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowych poprzez promowanie właściwych postaw wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego – tłumaczy sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.Mundurowi rozdawali dorosłym ulotki z przepisami ruchu drogowego, a dzieciom kolorowanki z elementami edukacyjnymi.W ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 200 wypadków na przejazdach kolejowych. Zginęły 43 osoby.