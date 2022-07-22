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2022-07-22, 12:20 Редактори

Українці відвідали Бидгощ. Хто був екскурсоводом? [читай і слухай]

Майже 200 біженців з України відвідало Бидгощ. Їх екскурсоводом була Інна Яремчук, котра вже 8 років проживає у місті над рікою Брда. fot. Yevheniia Stefanova
Майже 200 біженців з України відвідало Бидгощ. Їх екскурсоводом була Інна Яремчук, котра вже 8 років проживає у місті над рікою Брда. fot. Yevheniia Stefanova
Майже 200 біженців з України відвідало Бидгощ. Їх екскурсоводом була Інна Яремчук, котра вже 8 років проживає у місті над рікою Брда.

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На порталі bydgoszczinformuje.pl , екскурсовод поділилась, що учасники мали сльози в очах, коли вона їм розповідала, що Бидгощ в минулих століттях - після воєн — також було знищено і практично обезлюднено. Згадували свої зруйновані війною домівки, маючи надію, що міста в Україні теж так само наново відбудуються і розквітнуть як Бидгощ. Ніколи досі пані Інна не мала так чисельної екскурсії земляків як цього разу. Питали про багато різних речей, наприклад чому воєводство називається Куявсько-Поморське. Біженці і їх родини хочуть брати участь у наступних екскурсіях по Бидгощі. Як сказала Інна Яремчук, вже є звернення фундації з Торуня, котра хоче організувати екскурсії по Бидгощі для Українців котрі проживають у Торуні.

А у Торуні, нагадуємо, діє інфолінія для біженців з України. Інфолінію обслуговують дві особи - одна особа знає польські правила і закони, інша - знає українську мову. Якщо вам необхідна допомога і ви шукаєте інформацію про житло, про признання ідентифікаційного номеру PESEL, медичну допомогу і працевлаштування, то телефонуйте за номером (56) 611-84-04. Інфолінія працює від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00 , в суботи від 8:00 до 14:00.

Нагадуємо також про чергування психолога щопонеділка, котрі організувала Фундація Вийти з Тіні в рамках Тихої Пристані. Психолог з України приймає від 17:00 до 20:00 в Центрі Друкарня що на вул.Ягеллонській 1.
Bydgoszcz
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