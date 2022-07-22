Українці відвідали Бидгощ. Хто був екскурсоводом? [читай і слухай]
Майже 200 біженців з України відвідало Бидгощ. Їх екскурсоводом була Інна Яремчук, котра вже 8 років проживає у місті над рікою Брда.
А у Торуні, нагадуємо, діє інфолінія для біженців з України. Інфолінію обслуговують дві особи - одна особа знає польські правила і закони, інша - знає українську мову. Якщо вам необхідна допомога і ви шукаєте інформацію про житло, про признання ідентифікаційного номеру PESEL, медичну допомогу і працевлаштування, то телефонуйте за номером (56) 611-84-04. Інфолінія працює від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00 , в суботи від 8:00 до 14:00.
Нагадуємо також про чергування психолога щопонеділка, котрі організувала Фундація Вийти з Тіні в рамках Тихої Пристані. Психолог з України приймає від 17:00 до 20:00 в Центрі Друкарня що на вул.Ягеллонській 1.