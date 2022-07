Akcja w centrum Bydgoszczy. Kilogramy amfetaminy w samochodzie [zdjęcia, wideo]

Bydgoscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali mężczyznę, który w pojeździe przewoził ponad 5 kilogramów amfetaminy o czarnorynkowej wartości 200 tysięcy złotych. 35-latek został aresztowany na 2 miesiące po tym jak usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków.

Zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszał mieszkaniec powiatu nakielskiego, do zatrzymania którego doprowadzili policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców bydgoskiej komendy.Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów, którzy wpadli na trop 35-latka mającego związek z przestępczością narkotykową. Z ich wiedzy wynikało, że może on mieć znaczne ilości substancji zabronionych. Do zatrzymania mężczyzny doszło w miniony wtorek (19.07.2022) przy ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy, gdy jechał samochodem.Podczas przeszukania pojazdu policjanci ujawnili reklamówkę, a w niej 5 worków foliowych z zawartością białego proszku. Przeprowadzone wstępne badanie potwierdziło, że jest to ponad 5 kilogramów amfetaminy o czarnorynkowej wartości około 200 tysięcy złotych.Mieszkaniec powiatu nakielskiego został zatrzymany.Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut, a następnie trafił do prokuratora, który wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy przychylił się do wniosku oskarżyciela i aresztował 35-latka na najbliższe 2 miesiące.Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.