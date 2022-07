Wyrok w sprawie pani prokurator jadącej na podwójnym gazie

Jest wyrok w sprawie toruńskiej prokurator Sylwii Cz., oskarżonej o prowadzanie auta w stanie nietrzeźwości.

Inowrocławski sąd warunkowo umorzył postępowanie na rok próby - uzasadniał sędzia Sądu Rejonowego Ryszard Owczarzak:– Badania jasno wskazują, że alkoholu musiało być więcej, albo spożytego w innym czasie niż w deklarowanych wyjaśnieniach. Sąd doszedł do wniosku, że wyczerpała pani znamiona zarzucanego jej czynu, nie mniej jednak zatrzymanie przez policje nie było wynikiem naruszenia jakiejś normy prawa o ruchu drogowym, że była to rutynowa kontrola, że styl jazdy nie zdradzał, żadnych nieprawidłowości. Sąd wyszedł z założenia, że są tu przesłanki do tego, żeby to postępowanie warunkowo umorzyć.Policja zatrzymała Sylwię Cz. (w podtoruńskim Lubiczu) 1 stycznia 2020 roku. Pierwsze badanie alkomatem wykazało 0,67 promila alkoholu, a drugie 0,75. Wyrok jest nieprawomocny.Decyzją sądu Sylwia Cz. ma zapłacić na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 6 tys zł. Sąd orzekł też dwuletni zakaz prowadzenia aut osobowych, ale zaliczył okres od dnia zatrzymania dokumentu. Sylwia Cz. została zawieszona w wykonywaniu zawodu prokuratora.