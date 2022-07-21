Інформація для України: Про безкоштовні басейни для дітей та безкоштовну платформу онлайн-репетиторів

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В таку спеку варто поговорити про щось холодне, наприклад про воду в басейні. В Бидгощі діти — також діти з України можуть поплавати задармо.

Пришкільні басейни доступні безкоштовно для учнів Бидгоських шкіл від понеділка до пятниці від 8:00 до 14:00. Умовою безкоштовного користування з басейнів є пред'явлення діючого шкільного посвідчення. Але потрібно пам'ятати про перерви у зв'язку з ремонтними роботами — про терміни тих перерв прочитаєте на сторінці www.bydgoszcz.pl. До 24 липня буде закрито басейн Нептун, до 31 липня Лагуна і Перлина.



Безкоштовні репетиторства на літніх канікулах для українців організовано за посередництвом безплатної освітницької платформи Tutors.live . Можна буде в такий спосіб між іншим навчитися польської мови та інших предметів. Шукаємо вчителів волонтерів. В рамах платформи є можливим вести лекції індивідуальні, а також групові для дітей, молоді і дорослих осіб з України. Особи котрі потребують підтримки в навчанні можуть зареєструватися і записатися на безкоштовну лекцію у вибраному терміні. Всі деталі акції доступні на сторінці організатора акції — сервісу Tutors.live



Переклад Ірени Станчик