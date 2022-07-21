Czwartek, 21 lipca 2022 r.   Imieniny: Daniela, Dalidy, Wawrzyńca
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Ekologiczny
2022-07-21, 13:10 Redakcja

Інформація для України: Про безкоштовні басейни для дітей та безкоштовну платформу онлайн-репетиторів

Фото ілюстративний / pixabay.com
Фото ілюстративний / pixabay.com
В таку спеку варто поговорити про щось холодне, наприклад про воду в басейні. В Бидгощі діти — також діти з України можуть поплавати задармо.
Пришкільні басейни доступні безкоштовно для учнів Бидгоських шкіл від понеділка до пятниці від 8:00 до 14:00. Умовою безкоштовного користування з басейнів є пред'явлення діючого шкільного посвідчення. Але потрібно пам'ятати про перерви у зв'язку з ремонтними роботами — про терміни тих перерв прочитаєте на сторінці www.bydgoszcz.pl. До 24 липня буде закрито басейн Нептун, до 31 липня Лагуна і Перлина.

Безкоштовні репетиторства на літніх канікулах для українців організовано за посередництвом безплатної освітницької платформи Tutors.live . Можна буде в такий спосіб між іншим навчитися польської мови та інших предметів. Шукаємо вчителів волонтерів. В рамах платформи є можливим вести лекції індивідуальні, а також групові для дітей, молоді і дорослих осіб з України. Особи котрі потребують підтримки в навчанні можуть зареєструватися і записатися на безкоштовну лекцію у вибраному терміні. Всі деталі акції доступні на сторінці організатора акції — сервісу Tutors.live

Переклад Ірени Станчик
Інформація для України
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-07-21, godz. 12:14 Minister Adamczyk: Miasta mogą ubiegać się o dofinasowanie budowy dróg. Ruszył nabór wniosków Bydgoszcz i Toruń będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program dofinansowania budowy i remontów gminnych oraz powiatowych dróg rozszerzono… » więcej 2022-07-21, godz. 11:36 Przed nimi 11 dni wędrówki na Jasną Górę. Ruszyła pielgrzymka diecezji bydgoskiej „Posłani w pokoju Chrystusa” - pod takim hasłem odbywa się XVIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Diecezji Bydgoskiej. Pątnicy w czwartek wyruszyli… » więcej 2022-07-21, godz. 08:20 Zmiana za sterami Portu Lotniczego w Bydgoszczy Prezesem PLB nie jest już Tomasz Moraczewski, który tę funkcję pełnił od 2010 roku. Taką decyzję podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Portu Lotniczego… » więcej 2022-07-21, godz. 07:49 XIX-wieczna kamienica w Toruniu czeka na nowego właściciela Miasto wystawiło na sprzedaż pochodzącą z 1895 roku kamienicę przy pl. św. Katarzyny 7. Nieruchomość wyceniono na 4,2 mln złotych. Przetarg zaplanowano… » więcej 2022-07-21, godz. 07:00 Ale popłyną! Festiwal Wisły 2022, czyli rejsy, warsztaty, jarmarki i wiele więcej Zlot łodzi tradycyjnych z całej Polski, bezpłatne rejsy dla publiczności, flisackie ognisko i regaty jachtów klasycznych - to niektóre punkty programu tegorocznego… » więcej 2022-07-20, godz. 21:45 Spór o parking w Borównie. Powinien powstać, ale nie za pieniądze z tego programu? Jest pozytywna decyzja, są pieniądze i ma być obiecany parking. Jednak nie wszystkim mieszkańcom podoba się ten pomysł. » więcej 2022-07-20, godz. 20:45 IMGW nadal ostrzega przed upałem. W czwartek nawet 38 stopni! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia przed upałem w województwie kujawsko-pomorskim do soboty. W części regionu maksymalna… » więcej 2022-07-20, godz. 19:45 Co z Poradnią Immunologiczną w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu? Czy w szpitalu wojewódzkim na toruńskich Bielanach obok Oddziału Hematologii będzie działać również Poradnia Immunologiczna? » więcej 2022-07-20, godz. 18:45 Policja wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku na S-5 koło Żnina Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek na drodze ekspresowej S-5. Jak wstępnie ustalili policjanci, 85-letni kierujący fiatem 126p, wjechał nieprawidłowo… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Plaża nad jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy przeszła metamorfozę. W sobotę oficjalne otwarcie (16 lipca, 08:11)
  2. Lekkoatletyczne MŚ – Adrianna Sułek z rekordem Polski, tuż za podium w siedmioboju (przedwczoraj, 05:46)
  3. Adrianna Sułek czwarta po czterech konkurencjach siedmioboju [WYNIKI POLAKÓW NA MŚ] (18 lipca, 06:50)
  4. Sztafeta mieszana tuż za podium podczas lekkoatletycznych MŚ [WYNIKI POLAKÓW] (16 lipca, 05:18)
  5. W Chełmży się bawią! Będą wybory miss, jedzenie z całego świata i koncert Piaska! (15 lipca, 17:30)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO