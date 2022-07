Minister Adamczyk: Miasta mogą ubiegać się o dofinasowanie budowy dróg. Ruszył nabór wniosków

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk na konferencji na Rynku w Fordonie. Fot. https://www.gov.pl/

Bydgoszcz i Toruń będą mogły skorzystać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Program dofinansowania budowy i remontów gminnych oraz powiatowych dróg rozszerzono o miasta wojewódzkie - będące siedzibą wojewody lub sejmiku wojewódzkiego. O naborze poinformowali na Rynku w Starym Fordonie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister Łukasz Schreiber.

- To tutaj na Rynku w Starym Fordonie pan premier Mateusz Morawiecki złożył deklarację i zobowiązanie, że miasta wojewódzkie zostaną włączone do możliwości skorzystania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drogą ustawową stało się to kilka miesięcy temu, a teraz decyzją pana ministra ten nabór jest otwierany - powiedział Łukasz Schreiber.



- Dzisiaj ogłaszamy nabór, 30 dni, wnioski przyjmujemy do Ministerstwa Infrastruktury. Przypomnę jedno miasto wojewódzkie, jeden wniosek. Wniosek może składać się z kilku zadań. Suma dofinansowania na jedno miasto wojewódzkie wynosi 30 mln zł i co jest bardzo ważne, tutaj proszę państwa prezydentów, abyście zwrócili uwagę, że te zadania można realizować w cyklu wieloletnim. Nie ma obszarów wykluczonych ze wsparcia rządowymi środkami - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.



Jak podkreślał minister Schreiber w Bydgoszczy jest 700 nieutwardzonych dróg.



W ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotąd w naszym regionie zrealizowano ponad tysiąc inwestycji - budowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych