Poszukiwania na jeziorze Małym w Żninie po wywrotce roweru wodnego

Służby ratownicze biorą udział w akcji poszukiwawczej na jeziorze Małym w Żninie. Fot. Archiwum

Służby ratownicze biorą udział w akcji poszukiwawczej na jeziorze Małym w Żninie. We wtorek doszło tam do wywrócenia się roweru wodnego. W wyniku czego dwie osoby wpadły do wody. 48-letnią kobietę, dzięki pomocy pływającego w pobliżu mężczyzny udało się uratować. Trwają czynności poszukiwawcze za 32-letnim mężczyzną.

Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że rowerem wodnym pływał również 32-letni mężczyzna, który po przewróceniu się roweru wodnego, wpadł do jeziora i nie wypłynął. Akcja poszukiwawcza z udziałem grupy wodno-nurkowej z PSP w Bydgoszczy trwała do późnych godzin nocnych. W środę w godzinach porannych została ona wznowiona, z wykorzystaniem sonaru należącego do straży pożarnej. We wtorek (19.07.22) przed godziną 18.00, żnińscy policjanci oraz pozostałe służby ratownicze zostały powiadomione o wywróconym rowerze wodnym z napędem elektrycznym nad Jeziorem Małym w pobliżu miejscowości Bożejewiczki. W efekcie czego dwie osoby korzystające z sprzętu wodnego znalazły się w wodzie. 48-letniej kobiecie udało się utrzymać na powierzchni wody. Dzięki pomocy pływającego w pobliżu mężczyzny, który usłyszał krzyk kobiety, została ona wydobyta z wody. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że była pod wpływem alkoholu.Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że rowerem wodnym pływał również 32-letni mężczyzna, który po przewróceniu się roweru wodnego, wpadł do jeziora i nie wypłynął. Akcja poszukiwawcza z udziałem grupy wodno-nurkowej z PSP w Bydgoszczy trwała do późnych godzin nocnych. W środę w godzinach porannych została ona wznowiona, z wykorzystaniem sonaru należącego do straży pożarnej.