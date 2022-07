We wtorek (19 lipca), około godz. 16 doszło do zderzenie dwóch samochodów ciężarowych w Zielonce, na drodze S10 przed węzłem Stryszek, w kierunku Torunia. Pasażer jednej z ciężarówek był uwięziony w kabinie.

W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby - kierowca i pasażer ciężarówki, która uderzyła w naczepę. To właśnie pasażer został zakleszczony we wnętrzu rozbitej kabiny. Poszkodowany został wydobyty z rozbitej kabiny przy użyciu narzędzi hydraulicznych i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Zarówno kierowca jak i pasażer trafili do szpitala. Ruch w kierunku Torunia był całkowicie zablokowany, a później odbywał się jednym pasem.Na miejscu pracowali strażacy z JRG SP PSP, JRG 4, OSP Brzoza oraz OSP Białe Błota.źr. Bydgoszcz 998