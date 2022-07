Święto Policji w Bydgoszczy: Policja to coś więcej, niż tylko zawód [zdjęcia]

Podinspektor Michał Leszczyński i komisarz Rafał Przedlacki z brązowymi odznakami Zasłużony dla Policji przyznawanymi przez ministra spraw wewnętrznych. Kolejnych kilkunastu bydgoskich funkcjonariuszy odebrało nagrody od prezydenta miasta. Święto Policji obchodzono we wtorek (19 lipca) na rynku w bydgoskim Starym Fordonie.

- Policja, drodzy państwo, to coś więcej, niż zawód, to zajęcie dla wyjątkowych ludzi, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych, są praworządni, mają nieposzlakowaną opinię społeczną. Każdego dnia policjant pełni służbę często rezygnując ze swojego czasu wolnego, kosztem rodziny. Ryzykuje własne życie i zdrowie dla innych. Pojawiają się nowe zadania: chociażby te związane z kryzysem na białoruskiej granicy, a później z kryzysem wynikającym z agresją Rosji na Ukrainę, z ogromnym exodusem ludności ukraińskiej do naszego kraju. Są one trudne do realizacji dla naszej formacji, ale w mojej opinii, zdajemy ten egzamin. Bądźmy dumni, że jesteśmy policjantami - mówił komendant miejski Policji Witold Markiewicz.Święto Policji przypada 24 lipca.Więcej w materiale Moniki Siwak.