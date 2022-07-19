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Jest ustawa o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych: 3 tys. zł bez kryterium dochodowego
Jest ustawa o dodatku węglowym dla gospodarstw domowych: 3 tys. zł bez kryterium dochodowego
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Ekologiczny
2022-07-19, 12:15 Redakcja

Інформація для України: Торунська інфолінія – Україна – перше резюме

Фото ілюстративний / pixabay.com
Фото ілюстративний / pixabay.com
Понад 40 осіб скористалось до цього часу з торунської інфолінії для біженців з України. Інфолінія діє з 8-го липня замість інформаційного пункту на залізнодорожному вокзалі Торунь Глувни.
Інфолінію обслуговують дві особи - одна особа знає польські правила і закони, інша - знає українську мову. Громадяни України, котрі там телефонують найчастіше питають про житло, а також про признання ідентифікаційного номеру PESEL, медичну допомогу і працевлаштування. Інфолінія працює від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00, в суботи від 8:00 до 14:00. Щоб отримати необхідну вам інформацію достатньо зателефонувати (56) 611-84-04.

Безкоштовні білети для біженців з України котрі користають з міської комунікації будуть впровадженні у Торуні. В касах Закладів Міського Транспорту видають білети з символом УКР.

Нагадуємо про чергування психолога щопонеділка, котрі організувала Фундація Вийти з Тіні в рамках Тихої Пристані. Психолог з України приймає від 17:00 до 20:00 в Центрі Друкарня що на вул.Ягеллонській 1.

Переклад Ірени Станчик
Інформація для України
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