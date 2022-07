Czy na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy rośnie niebezpieczny barszcz Sosnowskiego?

Od strony kawiarni i kamienic nad wodą widać wysokie rośliny o dużych liściach. Sprawę przekazaliśmy specjalistom.

- Jeżeli nie jesteśmy pewni tego, czy dana roślina jest rzeczywiście groźnym i inwazyjnym dla naszego obszaru barszczem Sosnowskiego, prosiłbym o kontakt z dyżurnym Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Numer 52 58 59 888, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Ta informacja zostanie przekazana do specjalistów z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zieleni, którzy udadzą się na miejsce i sprawdzą czy rzeczywiście jest to barszcz Sosnowskiego, a nie mylony często z nim arcydzięgiel litwor - powiedział Robert Dobrosielski, zastępca szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy.Arcydzięgiel litwor nie jest groźny. Za to dotknięcie barszczu Sosnowskiego może spowodować silne oparzenia, pęcherze na skórze, podrażnienie dróg oddechowych, wymioty i bóle głowy. Podczas upałów roślina może być toksyczna nawet na odległość.