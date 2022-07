200 lat! Bo sto już jest. Życzenia i medal dla pani Lucyny

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski odwiedził Lucynę Sokołowską, która w miniony weekend obchodziła 100. urodziny. Spotkanie odbyło się w rodzinnej atmosferze, przepełnione było pozytywną energią seniorki.