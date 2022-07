Umowa na modernizację Teatru Polskiego w Bydgoszczy podpisana. Finał: 2023 rok

Projekt modernizacji bydgoskiego Teatru Polskiego przewiduje nadbudowanie oraz rozbudowanie głównej bryły budynku oraz szereg ważnych, wewnętrznych prac. Obiekt jest w złym stanie.

Przewidziane są roboty ogólnobudowlane, wymiana konstrukcji dachu oraz instalacji. Prace dotyczyć będą także części dostępnej dla publiczności. Modernizacja budynku ma poprawić komfort widzów, funkcjonalność obiektu oraz przywrócić użyteczność balkonu. Budynek stanie się przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, pojawi się bowiem winda, podnośniki, odpowiednie urządzenia sanitarne oraz mobilne fotele. Poprawi się również akustyka obiektu i estetyka całej przestrzeni wokół teatru.Wartość inwestycji to 40 mln zł, z czego 7 mln to unijne wsparcie. Rosnące ceny spowodowały, że Rada Miasta musiała dołożyć do inwestycji dodatkowe 14 mln zł, by rozstrzygnąć przetarg.Za prace odpowiadać będzie firma KWK Construction, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Prace budowlane zostaną objęte 7-letnią gwarancją. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie czasu realizacji o dwa miesiące. Zakończenie prac planowane jest w przyszłym roku.