Przebudowa drogi gminnej w Salnie. Umowy już zostały podpisane

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski podpisał umowę na „Przebudowę drogi gminnej w Salnie" (działki nr 31/1, 31/8). Prace mają kosztować ponad 1,5 miliona złotych.

Umowę podpisano w obecności posła Piotra Króla, radnych Rady Miejskiej w Koronowie i członków Rady Sołeckiej. Koszt inwestycji to 1 mln 160 tysięcy złotych, z czego ponad 470 tysięcy złotych to pozyskane wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Na miejscu zostaną wykonane następujące prace: powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5 m i dł. 402,97 m (odcinek 1 i odcinek 2); jezdnia o szerokości 3,5 m i dł.63,70 m z płyt betonowych ażurowych (odcinek 3); zjazdy o nawierzchni asfaltowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy; pobocza obustronne gruntowe o szer. 0,75 m (odcinek 1 i odcinek 2); stała organizacja ruchu tj. znaki pionowe. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca sieć wod-kan., sieć elektroenergetyczna podziemna; sieć teletechniczna podziemna oraz sieć teletechniczna nadziemna.Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, a wykonawcą jest firma NOMAX Marcin Nowiński z siedzibą w Koronowie.