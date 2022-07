Ponad 5,5 mln zł wsparcia dla kujawsko-pomorskiej wsi. Będą drogi dojazdowe

Marszałek kujawsko-pomorski Piotr Całbecki wręczył w Toruniu umowy na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Trafi ono w tym roku na realizację 60 inwestycji drogowych prowadzonych przez samorządy gminne.

- Jakaś część tych zasobów, niestety, musi być uszczuplona ze względu na inwestycje, które są prowadzone w regionie przez samorządy, przez inwestorów indywidualnych. Jakaś część jest odrolniana i z tego tytułu wpływają do naszego budżetu środki finansowe. W tym roku dysponujemy kwotę 5,5 mln - powiedział Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski.- Będziemy kłaść nową nawierzchnię od drogi wojewódzkiej, która biegnie w kierunku Golubia-Dobrzynia na drogę gminną w kierunku miejscowości Lubin. Tam mamy świetlicę, również przystanki do dowozu dzieci - powiedział Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół.- Dofinansowanie przeznaczymy na budowę kilometrowego odcinka drogi w sołectwie Sierosław. Jest to praktycznie polna droga do gruntów rolnych. Całość kosztować będzie około miliona złotych, otrzymujemy 40 proc. dofinansowania. To dla samorządów bardzo ważne - powiedział Marian Krywald, wójt gminy Drzycim.Do tej pory z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zbudowano 2,5 tys.km dróg w regionie.