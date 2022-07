Wielka miłość do czterech kółek - te samochody mają w sobie to „coś"! [zdjęcia]

Syreny, volkswageny i mercedesy można było podziwiać w Wąbrzeźnie. Miejska Wystawa Zabytkowych Pojazdów zgromadziła ponad 200 aut. Imprezie towarzyszyły konkursy między innymi na najstarszy i najgłośniejszy pojazd.

Właściciele, całe rodziny, są bardzo zżyci ze swoimi maszynami, które niekiedy służą jako dom na kółkach - i to całkiem wygodny!- Cała rodzina na pokładzie. Trzy pokolenia. To volkswagen T2 z 1977 roku. Mamy go już dziewięć lat. Do sympatycznego przejazdu, do transportu, nawet w nim śpimy, w środku można coś zjeść...- To jest mercedes W121, 1957 rocznik. Jedną z tak zwanych ciekawostek tego auta jest włączanie kierunkowskazów. Nie ma żadnego przełącznika, jest tzw. ring. Siedzenia są sprężynowane, nie ma tu żadnej gąbki. Komfort jazdy jest niesamowity...Więcej w materiale Michała Zaręby.