Deszcz nie przeszkodził. Pochód Borowiaków przeszedł ulicami Tucholi

10. Historyczny Pochód Borowiaków przeszedł ulicami Tucholi. W korowodzie szły postaci związane z historią Borów Tucholskich i czasami współczesnymi: grupy rekonstrukcyjne, członkowie stowarzyszeń, uczniowie oraz indywidualni pasjonaci lokalnych tradycji.

- Idea tego pochodu i Dni Borów Tucholskich to przypomnienie i dookreślenie przynależności do własnej kultury. W Pochodzie Borowiaków bierze udział przekrój wszystkich stanów w ujęciu historycznym. Warto dodać, że jedna z osób odtwarza postać królowej Polski Konstancji, która była starościną tucholską i która pierwsza wydała ustawę o ochronie przyrody - powiedział Michał Mróz, starosta tucholski.Pochód zakończył się na tucholskim rynku. 63. Dni Borów Tucholskich potrwają do niedzieli.