Promesy dla gmin popegeerowskich. Uroczystość w Pakości [zdjecia, wideo]

Finansowy zastrzyk dla gmin popegeerowskich. W Pakości ponad 20 samorządowców z regionu odebrało promesy z Rządowego Funduszu - Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich.

Symboliczne czeki na inwestycje przekazała wójtom, burmistrzom i starostom poseł Ewa Kozanecka. Kwota na jaką opiewały promesy to prawie 60 mln.– Promesy są na różne kwoty, bo do trzech milionów do inwestycji z danego samorządu. To są inwestycje pierwszej potrzeby dla mieszkańców, dla samorządów, bo są to drogi, ścieżki pieszo-rowerowe, infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, ale też żłobki, przedszkola, czy infrastruktura przyszkolna – powiedziała Ewa Kozanecka.W sumie do regionu na inwestycje dla gmin popegeerowskich trafi 220 mln zł.