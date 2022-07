Zmiany na torze regatowym w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do imprez sportowych

Bydgoskie Centrum Sportu intensywnie przygotowuje Tor Regatowy w Brdyujściu do 2 dużych imprez sportowych, które odbędą się w tym miejscu w sierpniu i we wrześniu. Fot. UM w Bydgoszczy

Bydgoskie Centrum Sportu intensywnie przygotowuje Tor Regatowy w Brdyujściu do 2 dużych imprez sportowych, które odbędą się w tym miejscu w sierpniu i we wrześniu. Wartość prac to ponad milion złotych.