Trwa przebudowa dworca w Mogilnie. Koniec jeszcze w tym roku

To będzie piękny budynek, który jeszcze w tym roku będzie służył mieszkańcom - mówił o remontowanym budynku dworca kolejowego w Mogilnie wojewoda kujawsko-pomorski. Mikołaj Bogdanowicz odwiedził w piątek tę cześć województwa, m.in. mogileński dworzec, gdzie trwa przebudowa tego obiektu.

- Ta inwestycja trwa już jakiś czas. Jest już zaawansowana. To będzie przepiękny budynek, któremu przywrócony zostanie zabytkowy charakter, będzie również wiele unowocześnień, które będą służyć mieszkańcom Mogilna. Chciałbym podkreślić jak ważne są te inwestycje kolejowe. Przebudowujemy kilka takich dworców w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego - to Złotniki Kujawskie, już oddane Janikowo, w trakcie jest inwestycja w Kołodziejewie czy przebudowane perony w Gniewkowie - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.- Polska kolej wraca do świetności - mówił wojewoda. Mikołaj Bogdanowicz wcześniej w Starostwie Powiatowym podpisał umowy ze spółkami wodnymi z terenu powiatu mogileńskiego, uczestniczył w Święcie Policji. Odwiedzi gminę Jeziora Wielkie i Strzelno.