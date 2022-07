Noga z gazu! Na drogach kaskadowe pomiary prędkości

Policjanci dokonują pomiaru prędkości. Fot. Archiwum/PAP/Darek Delmanowicz

Policjanci drogówki prowadzą w piątek kaskadowe pomiary prędkości. Na tym samym odcinku drogi można więc napotkać przynajmniej dwa patrole kontrolują prędkość pojazdów.

Akcja prowadzona jest między innymi w miejscach, gdzie w przeszłości dochodziło do wielu wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.



– Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez ograniczenie ryzykownych zachowań kierujących, którzy przekraczają dozwolone limity prędkości. W trakcie tych działań policjanci będą prowadzili pomiary prędkości zarówno statyczne i ponieważ jest to kaskadowy pomiar prędkości, to należy się spodziewać co najmniej dwóch punktów pomiaru prędkości ustawionych na tym samym odcinku drogi, ale będą to także pomiary dynamiczne i tutaj możemy liczyć się z udziałem policyjnych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, gdzie szczególną rolę odgrywać będą policjanci z zespołów SPEED – powiedział mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.



Z policyjnych statystyk wynika, że nadmierna prędkość jest jedną z najważniejszych przyczyn wypadków drogowych. W pierwszym półroczu 2022 roku policjanci ujawnili około 1,3 miliona przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.



Przy okazji przypominamy limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony w Polsce. Wynoszą one: na autostradzie – 140 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h, na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h, na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h oraz na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.



Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości w Polsce w 2022 roku wynosi: przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł mandatu i 0 punktów karnych; o 11 – 15 km/h – 100 zł mandatu i 2 punkty karne; o 16–20 km/h – 200 zł mandatu i 2 punkty karne; o 21–25 km/h – 300 zł mandatu i 4 punkty karne; o 26–30 km/h – 400 zł mandatu i 4 punkty karne; o 31–40 km/h – 800 zł mandatu i 6 punktów karnych; o 41–50 km/h – 1000 zł mandatu i 8 punktów karnych; o 51–60 km/h – 1500 zł mandatu i 10 punktów karnych; o 61–70 km/h – 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych; przekroczenie od 71 km/h – 2500 zł mandatu i 10 punktów karnych.



– Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu panowanie nad pojazdem, dostosowana jest do natężenia ruchu do obowiązujących limitów prędkości do warunków atmosferycznych do stanu nawierzchni, ale też, a właściwie przede wszystkim do umiejętności, kierowcy – dodała mł. insp. Monika Chlebicz.