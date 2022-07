Miliony złotych dla gmin popegeerowskich. Także w Kujawsko-Pomorskiem

220 mln zł na inwestycje trafi do popegeerowskich gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Chodzi o drogi, kanalizacje, wodociągi, przedszkola czy obiekty sportowe. Premier ogłosił wyniki kolejnego konkursu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Jak mówił w Bydgoszczy wojewoda kujawsko-pomorski te pieniądze będzie widać niebawem w postaci zrealizowanych przedsięwzięć.- Mamy tej chwili 108 zadań i 220 mln zł dofinansowania ze środków rządowych na te zadania, więc to jest dość pokaźna liczba. Szacuję, że w tej chwili około 4 mld zł z tym dofinansowaniem dla gmin popegeerowskich jest w trakcie realizacji inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim- powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Poseł Piotr Król zwracał uwagę, że na niektóre inwestycje mieszkańcy mniejszych miejscowości czekali dziesięciolecia.- Jest taka miejscowość w gminie Mrocza, która nazywa się Ostrowo. To miejscowość do której się w dosłownym tego słowa znaczeniu jedzie się przez las. Mają tam niezwykle zaangażowanego sołtysa, który bardzo długo zabiegał o to, żeby zbudować tam drogę, no ale nie muszę przekonywać, że małe gminy mają bardzo dużo potrzeb i po prostu gminy nie było stać na to, żeby samodzielnie tę drogę zbudować. Dzisiaj w rozmowie pan sołtys powiedział mi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem w Rzeczypospolitej, bo on na tę drogę czekał ponad 30 lat. To pokazuje jak ten program jest ważny dla ludzi - powiedział Piotr Król.Konferencja na temat pieniędzy dla samorządów odbyła się też w Ciechocinku.- To są środki, które naprawiają pewnego rodzaju krzywdę społeczną, trzeba to otwarcie powiedzieć. Rabunkowa prywatyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych w latach dziewięćdziesiątych, kojarzona z reformą Balcerowicza, sprawiła, że setki tysięcy ludzi w Polsce zostało pozbawionych możliwości rozwoju i awansu społecznego. Ziemia po PGR-ach, budynki gospodarcze zostały zagospodarowane często przez byłych dyrektorów związanych z PZPR, natomiast krzywdą było to, co wydarzyło się wobec tych setek tysięcy ludzi, pracujących w ówczesnych Państwowych Gospodarstw Rolnych - mówił w Ciechocinku poseł Jan Krzysztof Ardanowski.- Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” to pierwszy taki unikatowy program, poprzez który rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera lokalne samorządy, a szczególną rolę, szczególne miejsca odgrywa tutaj program adresowany do gmin popegeerowskich. To właśnie te gminy potrzebują właśnie szczególnego wsparcia. Jeśli chodzi o wschodnią część województwa to w trzeciej edycji programu jest ponad 107 mln zł na 46 zadań. To bardzo ważne inwestycje - inwestycje blisko ludzi - dodała posłanka Joanna Borowiak.