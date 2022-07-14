відомоśці для Укряни. Від 8 липня працює Торунська інфолінія - Україна

Телефонуючи за номером 56 611 84 04 біженці отримають пакет необхідної інформації що стосується між іншим житла, отримання грошової допомоги, пропозицій праці, занять для наймолодших тощо.

Як сказав президент Торуня Михайло Залеський, інфолінія замінила інформаційний пункт на залізнодорожному вокзалі Торунь Глувни, де необхідну інформацію отримали майже 10 тисяч біженців. Інфолінія буде функціонувати мінімум 3 місяці від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00, а в суботи від 8:00 до 14:00.Інфолінію завжди обслуговуватимуть дві особи. Одна особа розбирається в польському законодавстві, правових статусах та обов'язках біженців, а друга особа володітиме українською мовою настільки, щоб все необхідне перекласти та допомогти при спілкуванні. Розмови будуть реєструватися. У розпорядженні бюро буде також мобільний телефон, котрий дасть можливість працівникам швидко надсилати інформацію через комунікатори Viber або Telegraf. Інфолінія має також свою електронну пошту info.ukraina@um.torun.pl. Пошту будуть використовувати у випадку коли буде потреба вислати формуляр або посилання до інтернет сторінки. Особи з України зможуть там отримати інформацію щодо-поселення-владнання адміністраційних справ(таких як отримання ідентифікаційного номеру PESEL, грошових виплат);-торунських пунктів що надають допомогу продуктами та товарами першої необхідності, а також інші джерела підтримки;-міського сполучення;-медичного обслуговування;-освіти, в тому числі подання заяв до початкових, середніх шкіл та вищих учбових закладів;-пропозиції праці з Повятових Бірж Праці;-пропозиції культурно-розважальні та туристичні;-пропозиції літнього відпочинку для дітей з України;-безкоштовної юридичної та психологічної допомоги.Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик