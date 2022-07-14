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2022-07-14, 12:24 Redakcja

відомоśці для Укряни. Від 8 липня працює Торунська інфолінія - Україна

Телефонуючи за номером 56 611 84 04 біженці отримають пакет необхідної інформації що стосується між іншим житла, отримання грошової допомоги, пропозицій праці, занять для наймолодших тощо. /fot. Pixabay
Телефонуючи за номером 56 611 84 04 біженці отримають пакет необхідної інформації що стосується між іншим житла, отримання грошової допомоги, пропозицій праці, занять для наймолодших тощо. /fot. Pixabay
Телефонуючи за номером 56 611 84 04 біженці отримають пакет необхідної інформації що стосується між іншим житла, отримання грошової допомоги, пропозицій праці, занять для наймолодших тощо.

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Як сказав президент Торуня Михайло Залеський, інфолінія замінила інформаційний пункт на залізнодорожному вокзалі Торунь Глувни, де необхідну інформацію отримали майже 10 тисяч біженців. Інфолінія буде функціонувати мінімум 3 місяці від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00, а в суботи від 8:00 до 14:00.

Інфолінію завжди обслуговуватимуть дві особи. Одна особа розбирається в польському законодавстві, правових статусах та обов'язках біженців, а друга особа володітиме українською мовою настільки, щоб все необхідне перекласти та допомогти при спілкуванні. Розмови будуть реєструватися. У розпорядженні бюро буде також мобільний телефон, котрий дасть можливість працівникам швидко надсилати інформацію через комунікатори Viber або Telegraf. Інфолінія має також свою електронну пошту info.ukraina@um.torun.pl. Пошту будуть використовувати у випадку коли буде потреба вислати формуляр або посилання до інтернет сторінки. Особи з України зможуть там отримати інформацію щодо
-поселення
-владнання адміністраційних справ(таких як отримання ідентифікаційного номеру PESEL, грошових виплат);
-торунських пунктів що надають допомогу продуктами та товарами першої необхідності, а також інші джерела підтримки;
-міського сполучення;
-медичного обслуговування;
-освіти, в тому числі подання заяв до початкових, середніх шкіл та вищих учбових закладів;
-пропозиції праці з Повятових Бірж Праці;
-пропозиції культурно-розважальні та туристичні;
-пропозиції літнього відпочинку для дітей з України;
-безкоштовної юридичної та психологічної допомоги.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для Укряни
Bydgoszcz
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