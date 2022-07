Kolekcjonerzy zbierają strajkowe pamiątki, a pasażerowie tęsknią za linią Z1

Strajk MZK w Bydgoszczy to już historia, do akcji przystępują więc kolekcjonerzy. Okazuje się, że zainteresowanie budzą awaryjne schematy i rozkłady jazdy.

- To dla nas gratka - mówi Dariusz Falkowski, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. - Jedni zbierają bilety, inni schematy. Teraz na przykład w cenie są rozkłady jazdy z czasów tych dwóch tygodni strajku i obowiązywania zastępczej siatki połączeń. Dla wielu z nas będzie to fajna pamiątka historyczna. To już są materiały kolekcjonerskie, dla nas one mają jakąś wartość (...).Dariusz Falkowski dodał, że w czasie strajku funkcjonowała najdłuższa linia komunikacyjna w historii Bydgoszczy:- Mieszkańcom bardzo spodobała się ta linia zastępcza Z1, która kursowała od końca Osowej Góry, do końca Fordonu. Była to najdłuższa linia w historii Bydgoszczy, a miała 25 km w jedną stronę.Przypomnijmy, że strajk MZK trwał 2 tygodnie.