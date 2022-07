Wytwórnia asfaltu? Tylko nie przy ul. Płockiej! Gorąco we włocławskim ratuszu

Lokalny przedsiębiorca planuje zbudować we Włocławku wytwórnię asfaltu. Protestują mieszkańcy ulicy Płockiej, bo nie chcą takiego sąsiada. W ratuszu odbyło się w tej sprawie spotkanie negocjacyjne. Roli mediatora podjął się prezydent miasta Marek Wojtkowski, jednak - ku zaskoczeniu mieszkańców i wbrew ich woli - prezydent uległ namowie biznesmena i wyprosił z sali media...

- Zależy mi na rozmowie interesariuszy, czyli przede wszystkim osób, które nie zgadzają się z czymś, i z właścicielem terenu, bo z tego co pamiętam, mamy konstytucyjnie gwarantowaną wolność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - mówi prezydent Wojtkowsk.Redaktor Marek Ledwosiński (PR PiK) zaprotestował...- Muszę panu prezydentowi przerwać. Wedle kanonów prawa prasowego my, media, jesteśmy przedstawicielami tychże, jak pan ich prezentuje, interesariuszy, którzy z różnych przyczyn nie mogli się tutaj osobiście pojawić...- Nam nie chodzi o to, żeby tworzyć wydarzenie medialne, tylko po prostu o to, żeby porozmawiać - odpowiedział prezydent. - Myślę, że po spotkaniu będzie czas, żeby przekazać informację.Po godzinie uczestnicy spotkania wychodzą z sali. Przebieg spotkania relacjonuje nam Maria Krynicka z ulicy Płockiej.- Spotkanie przebiegało bardzo burzliwie. Pan Molewski jest niewzruszony, mówi że poczynił już pewne inwestycje w tym celu. Pan prezydent dał nam cień nadziei. Powiedział, że zleci niezależną ekspertyza środowiskową. Zgodziliśmy się na odstąpienie od wszelkich dalszych działań na miesiąc. Zobaczymy, co będzie dalej.Prezydent dotrzymał słowa i zwołał konferencję prasową.- Z punktu widzenia prawa wszystkie warunki zostały spełnione, aczkolwiek doskonale rozumiem obawy i zaniepokojenie mieszkańców ulicy Płockiej, dlatego też umówiłem się z mieszkańcami, że w ciągu miesiąca, żeby też uspokoić i mieszkańców, ale także i siebie - nie ukrywam tego - doprowadzimy do zamówienia jeszcze dodatkowej ekspertyzy, która by wykazała oddziaływanie na środowisko. I od razu odpowiadając na pytanie, dlaczego wcześniej się to nie stało: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie widział podstaw prawnych ani uwarunkowań środowiskowych do tego, żeby polecić wykonanie pełnego badania oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia (...).Więcej w materiale Marka Ledwosińskiego.