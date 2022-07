Zmiany w programie „Czyste powietrze”. Pieniądze jeszcze przed realizacją

Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji i wyższe dotacje dla osób z najniższym dochodem - to najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze. Fot. Archiwum

Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji i wyższe dotacje dla osób z najniższym dochodem - to najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze.

Zmiany zaczną obowiązywać od piątku (15.07). Mają przyspieszyć remont i wymianę starych pieców węglowych.– Beneficjent, który będzie już miał podpisaną umowę z wykonawcą, będzie mógł wniosek o to by wykonawca otrzymał 50% należnej dotacji przed realizacją przedsięwzięcia, dokładnie na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji – mówił Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Program Czyste Powietrze jest realizowany od września 2018-go roku. Do tej pory w programie złożono niemal 460 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 8,24 mld zł.