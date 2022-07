Bił kogo popadnie, w tym 14-latkę, a następnie okradał. Jest już w areszcie

Wszystko zaczęło się w miniony poniedziałek (11.07.2022) tuż po godzinie 8.00. Wówczas do komisariatu w Koronowie zgłosił się 80-latek, który opowiedział policjantom o sytuacji mającej miejsce kilka minut wcześniej.

Okazało się, że nieznany mu mężczyzna uderzył go pięścią w nos powodując krwawienie. Doszło do tego w momencie, gdy przechodzili obok siebie ulicą Paderewskiego. Dyżurny natychmiast po otrzymaniu tej informacji skierował na miejsce patrol, któremu przekazał rysopis napastnika.Chwilę później uwagę policjantów z patrolu zwróciła kobieta wzywająca pomocy. Była to kolejna osoba poszkodowana przez tego samego mężczyznę, który w tym momencie próbował się oddalić. Okazał się nim znany policjantom 61-latek.Próba ucieczki na nic mu się zdała. Mężczyzna został przez policjantów zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. W toku dalszych czynności okazało się, że na wspomnianej kobiecie agresor dokonał rozboju, ponieważ uderzył ją pięścią w twarz, a następnie wyrwał jej torebkę z zawartością gotówki. Od obojga seniorów policjanci przyjęli zawiadomienia. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Do komisariatu zgłosiły się jeszcze dwie poszkodowane w ten sam sposób osoby, w tym 14-latka, którą 61-latek również uderzył, gdy szła wspomnianą ulicą.Agresor odpowie za rozbój oraz uszkodzenia ciała trzech przypadkowych przechodniów, które prokurator objął również ściganiem z urzędu.W środę (13.07.2022) sędzia po zapoznaniu z materiałami sprawy aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.