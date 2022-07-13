Поради та майстер-класи психолога для шукачів роботи [читати та слухати]

Фундація Вийти з Тіні в Бидгощі організовує безкоштовні поради психолога та курси котрі приготують вас до пошуків праці.

Психолог з України чергує кожного понеділка від 17:00 до 20:00 в центрі Друкарня на стику вул. Ягелонська 1/Гданська 8, на другому поверсі. На кінець липня планують професійно-активізаційні курси, для того щоб допомогти біженцям знайти роботу. Це будуть заняття котрі навчатимуть праці в барах, ресторанах і готелях. Докладна інформація про цілодобовий курс невдовзі з'явиться на ФейсБук профілі під назвою Cicha Przystań Fundacji Wyjść z Cienia. У свою чергу в серпні почне свою діяльність Сімейна Академія. Там проходитимуть курси для батьків і молоді, котрі навчатимуть краще розуміти один одного та знаходити спільну мову. Спеціалісти допоможуть учасникам вдосконалити батьківські компетенції та навчитись якісно вирішувати проблеми. На безкоштовні заняття Фундації Вийти з Тіні можна записатись за електронною поштою cicha.przystanwfzc@gmail.com, через мессенджер - CichaPrzystanFundacjiWyjsczcienia. Фундація теж організовує платні лекції з польської мови для дорослих.Переклад Ірени Станчик