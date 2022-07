Szóstka, dwójka czy jedynka? Dzieci w dentobusie poznają stan swojego uzębienia

Przegląd jamy ustnej, fluoryzacja, nauka prawidłowego szczotkowania - to wszystko czeka na odwiedzających dentobus.

Mobilny gabinet stomatologiczny zatrzymał się w środę w Toruniu. Na spotkanie ze stomatologiem wybrały się m.in. przedszkolaki.– Do zrobienia jest szóstka, dwójka, jedynka, proszę wpisać jeszcze czyszczenie – mówił pan stomatolog.– Pan doktor przegląda ząbki i na końcu każde dziecko dostaje wynik, wpisane w książeczce i zabiera to do domu – mówiła Joanna Wiśniewska, dyrektor przedszkola „Bimbambino”.Dentobus zaparkował przy ul. Droga Trzeposka 19/2. Będzie tam do godziny 13:00. W kolejnych dniach pojawi się m.in. w Inowrocławiu, Aleksandrowie Kujawskim i Kowalewie Pomorskim.