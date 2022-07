Porozumienie Jarosława Gowina apeluje do prezydenta Dudy, by nie podpisywał ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich autorstwa Ministra Sprawiedliwości. Fot. Monika Kaczyńska

Porozumienie Jarosława Gowina apeluje do prezydenta Dudy, by nie podpisywał ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich autorstwa ministra sprawiedliwości.

- To zła ustawa, która może spowodować więcej strat niż pożytku. Ustawa ta ustala wiek odpowiedzialności dziecka za demoralizację na 10 lat. To oznacza, że dzieci będą mogły być umieszczane w ośrodkach resocjalizacyjnych - podkreślała podczas konferencji w Toruniu posłanka Porozumienia Iwona Michałek.Uruchomiona została akcja #Stop Maluchy Za Kraty. Ma ona wywrzeć presję na prezydencie, by zawetował ustawę. Dołączyć do niej można pisząc list do kancelarii prezydenta, można też wysłać maila na adres listy@prezydent.pl lub podpisać petycję w tej sprawie.