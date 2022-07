Zbierają podpisy, bo chcą bronić chrześcijan. Przed kim?

Poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny konferencją w Toruniu rozpoczął oficjalną zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „W obronie chrześcijan”.

Zakłada on wprowadzenie kary 2 lat więzienia m.in. za zakłócanie obrzędów religijnych czy profanację symboli wiary.- Można być niewierzącym, ale wzajemny szacunek i tolerancja musi być - podkreśla poseł Kałużny.– Ustawa jest projektem obywatelskim, trzy miesiące jest na zebranie 100 tys. podpisów i to jest wielkie wyzwanie przed obywatelami. Jestem wielkim zwolennikiem tego projektu, uważam, że 100 tys. jesteśmy w stanie zebrać mając takich wspaniałych ludzi, takich wspaniałych katolików, jesteśmy w stanie obronić wiarę – powiedział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Norbert Kaczmarczyk, który odwiedzał we wtorek region.Do zbiórki włączają się m.in. parafie i księża.