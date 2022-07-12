відомоśці для Укряни. Безпłятні курс йęзика полскієго для україńскич дзіеці

2022-07-12, 12:04 Redakcja
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Про безкоштовний літній курс польської для дітей у Бидгощі та зустріч з українською актрисою Марією Кочур у Куявсько-Поморському культурному центрі ми розповімо у сьогоднішньому путівнику українською.
“Між мистецтвом і деструкцією” - під такою назвою пройде сьогодні зустріч з Марією Кочур, українською акторкою родом з Ірпеня. Пані Марія запрошує вас о 18:00 до Куявсько-Поморського Центру Культури на площі Костелецьких в Бидгощі. Зустріч з заступницею директора Літерацького Музею ім. Григорія Кочура проведе поет і письменник, секретар редакції щомісячного журналу “Акант” Стефан Пастушевський. Ця розмова — це буде сентиментальна подорож до Ірпеня - гарного міста, котре динамічно розвивалось але котре знищено війною. Прекрасна акторка, біженка з України, котра опинилась у Бидгощі, прочитає вірші польських і українських авторів. “Я повинна свідчити, я повинна зберегти, не просто вижити, але зберегти голос” - пише між іншим Маріанна Кіяновська. Можна буде також почути вірші Віслави Шимборської, з котрою утримував контакт Григорій Кочур, український поет, перекладач та активний діяч в справі захисту прав людини, приватно — тесть пані Марії. Вхід вільний.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик