Dalszy ciąg rozmów o hematologii w Toruniu. NFZ już ogłosił postępowanie

Czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu powstanie nowy oddział hematologiczny? Szefowa lecznicy spotkała się w tej sprawie z kierownictwem kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy, 13 lekarzy odeszło z Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Na ich miejsce przyszło 3 medyków.Szefowa Szpitala Zespolonego podtrzymała propozycję otwarcia u siebie hematologicznego oddziału. NFZ zdecydował o ogłoszeniu postępowania na udzielanie hematologicznych świadczeń szpitalnych w trybie rokowań.- Trzeba działać szybko - mówi dyrektor Szpitala Zespolonego w Toruniu Sylwia Sobczak.- W związku z tym, że nie ma cesji kontraktu ze szpitalem miejski, musi być inna formuła prawna. To są tak zwane rokowania, i w ich ramach NFZ przedstawi mi dokładnie, na co może liczyć szpital. Jak tylko dostaniemy tę propozycję, zobaczymy, ile możemy z tego sfinansować, i co możemy sfinansować. I oczywiście oprzemy się na zespole hematologów, którzy odeszli ze Szpitala Miejskiego.Oferty na hematologiczne leczenie szpitalne można składać do 18 lipca. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 lipca.Przeciwko odejściu specjalistów ze Szpitala Miejskiego protestowali m.in. ich pacjenci, którzy podkreślali że to ta ekipa stworzyła ośrodek leczenia hemofilii i zaburzeń odporności, ratując niejedno życie i to za nimi powinny podążać pieniądze na leczenie pacjentów.Apel do prezydenta miasta na stronie ratujmyhematologie podpisało ponad 1500 osób.