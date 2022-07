PSL - Koalicja Polska: Ważne inwestycje na Kujawach i Pomorzu są przesuwane

Parlamentarzyści zrzeszeni w PSL - Koalicja Polska chcą walczyć z inflacją, zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i wspierać inwestycje. O akcji „Mamy plan" mówił w Bydgoszczy poseł Dariusz Kurzawa.

- Chcemy pokazać jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako Koalicja Polska, że mamy plan, plan na gospodarkę, plan na rozwój i chcemy przypomnieć o tych ważnych inwestycjach, które powinny być realizowane w Kujawsko-Pomorskiem: Siarzewo, droga S10, obwodnica Strzelna, obwodnica Kruszwicy, Brześcia Kujawskiego i wiele innych inwestycji - wylicza poseł Dariusz Kurzawa. - To powinno być jak najszybciej realizowane. My cały czas słyszymy, że to jest w planie, a realizację dziś się przesuwa na rok 2027, czasami nawet i 2030 i tak dalej. My tych inwestycji potrzebujemy teraz. Nie potrzebujemy sporów z naszymi sąsiadami. Nie chcę słuchać o tym, co się dzieje w Niemczech, jak się zachowuje pan Scholz, czy jak się nie zachowuje w stosunku do Ukrainy, co robią Rosjanie - jeżeli to nie dotyczy bezpośredniej mojego kraju. To są czasami takie jałowe dyskusje. Polaków interesuje w tej chwili zasobność portfela (...).Poseł Kurzawa dodaje, że rozkręcenie rynku, pobudzenie gospodarki to są przede wszystkim duże inwestycje.- A te inwestycje są możliwe dzięki temu, że pozyskamy środki unijne. W tej chwili mówi się o końcu tego roku, ewentualnie o początku przyszłego, że wtedy te środki może trafią do Polski. Chciałbym przypomnieć, że już dawno powinien funkcjonować w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Program Operacyjny właśnie na rok 2022 aż do roku 2029 (...).Więcej w materiale Agaty Raczek.