Rekrutacyjne hity na uczelniach regionu. Nawet kilkanaście osób na jedno miejsce

Na UMK od lat największą popularnością cieszy się kierunek lekarski. Fot. Archiwum

Rekrutacja na studia dobiega końca. Na bydgoskim Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rejestracja możliwa jest dziś do północy. Jakie kierunki cieszą się największą popularnością?

Na UKW w Bydgoszczy to: psychologia, ekonomia, informatyka i pedagogika. Tak jest od lat.



– Jest też hit, który mamy od ubiegłego roku. Olbrzymim zainteresowaniem cieszy się prawo. Dzisiaj jest to ponad czterech kandydatów zarejestrowanych na jedno miejsce – informuje Tomasz Zieliński, rzecznik uczelni.



Sporym zainteresowaniem cieszą się także języki obce, szczególnie anglistyka. Ogłoszenie wstępnych wyników na UKW 15 lipca. 19 lipca rozpocznie się przyjmowanie dokumentów.



Na UMK w Toruniu na kandydatów czeka ponad 5,5 tys. miejsc na prawie 100 kierunkach. Do tej pory zarejestrowało się ponad 13 tys. kandydatów, z czego ponad 6 tys. chce studiować w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Na UMK od lat największą popularnością cieszy się kierunek lekarski.



– Tu o jedno miejsce ubiegać się będzie ponad 18 kandydatów. Inne oblegane kierunki to:

psychologia weterynaria, filologia, angielska, prawo, japonistyka czy fizjoterapia – mówi dr Ewa Walusiak-Bednarek z biura prasowego UMK.



Nowością na UMK jest w tym roku geografia i kształtowanie środowiska. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych na toruńskim uniwersytecie 14 lipca. Dzień później rozpocznie się składanie dokumentów



Na Politechnice Bydgoskiej kandydaci na rejestrację mają czasu do 18 lipca.