Інформаційна служба українською мовою

Фонтан «Потоп» у Бидгощі. Фото Архіви

Про зміни в спеціальних положеннях про допомогу українцям, які втікають від війни, та про концерти біля бидгощського фонтану «Потоп».

„Створення більш еластичного ринку праці, більші можливості з користання курсів з навчання польської мови, а також створення дитячих садків для дітей з України” — це найважливіші цілі підписаної сьогодні президентом Польщі Анджеєм Дудою новелізації устави про допомогу громадянам України. Знаходяться в ній рішення, дякуючи котрим допомога біженцям вже не є обумовлена перетином тільки україно-польського кордону. Головний Штаб Прикордонної Охорони є контактним пунктом для обміну інформацією з відповідними органами та інституціями інших країн членів Євросоюзу щодо осіб котрі користають з тимчасової охорони. Доступ до реєстру громадян України, котрим надано ідентифікаційний податковий номер (PESEL) будуть також мати воєводи. Розширюються функції та права Урядової Агенції Стратегічних Резерв для прийняття дарів, можливості складування, видання та ввозу на територію України окрім ліків також виробів медичного призначення. Додатково устава спрощує процедури пов'язані з перебудовою, ремонтом, зміною способу використання будинків або їх частини, котрі є власністю одиниць територіального самоврядування для потреб проживання біженців.



Найвідоміші хіти мюзиклів та кінофільмів, сентиментальна атмосфера Польщі міжвоєнних часів, а також романтична і розважальна музика - у серпневі суботи в парку Казимира Великого будуть відбуватися концерти в рамках “Фонтани Музики”. Вступ вільний. Перший концерт під назвою Фонтан Любові відбудеться 6 серпня о 18:00. Виступатимуть найгарніші оперткові дуети, а також прозвучать найвідоміші хіти мюзиклів та кінофільмів.



Переклад Ірени Станчик