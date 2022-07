Potrzebne wszystko, co przyda się w szkole. Kolejna edycja „Wyprawki dla Żaka”

Trwa zbiórka plecaków, zeszytów i artykułów szkolnych, które trafią do najuboższych uczniów z Bydgoszczy i okolic, w tym dla dzieci z Ukrainy. Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy już po raz 21. przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Wyprawka dla Żaka”.

- W tym roku planujemy wydać pół tysiąca wyprawek dla potrzebujących uczniów - mówi Maria Kapuścińska z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy i dodaje, że istnieją dwie możliwości wsparcia najuboższych.- Otworzyliśmy już konto, na które można wpłacać pieniądze z dopiskiem „Wyprawka dla Żaka”. Można to zrobić także w naszej kasie. Można też przynosić wszystko, co przyda się dzieciom, czyli piórniki, zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, plecaki oraz stroje gimnastyczne - powiedziała Maria Kapuścińska.Dary można przynosić do siedziby PCK w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 10 w godz. 8:00 -14:00 (dni powszednie). 9 sierpnia wolontariusze rozkręcą akcję – jak co roku – przed sklepem papierniczym „Pelikan” przy ul. Gdańskiej 12.nr konta: Bank Millennium S.A. 391160 2202 0000 0002 4987 4042 z dopiskiem „Wyprawka dla Żaka”Pierwsze wyprawki trafią do najuboższych 25 sierpnia.Zwieńczeniem akcji będzie koncert charytatywny „Podaruj dzieciom serce". 16 września w Hali Immobile Łuczniczka wystąpi Cleo.Bilety są dostępne w siedzibie PCK przy ul. Warmińskiego 10 oraz na portalach internetowych.